Napoli, ancora problemi: Allan vittima di un furto

NAPOLI ALLAN FURTO / Non trova pace il Napoli nella settimana dell’ammutinamento della notte dopo Napoli-Salisburgo.

e’ stato uno dei giocatori più discussi riguardo ai retroscena della scelta della squadra di disobbedire all’ordine del ritiro, coinvolto in un’accesa discussione con il vicepresidente Edoardo. Una storia che si è prolungata anche nei giorni seguenti, prima con la contestazione in occasione dell’allenamento a porte aperte e poi con gli striscioni apparsi in vari punti della città ieri mattina. Ieri sera il centrocampista brasiliano ha subito un furto nella sua casa a Pozzuoli mentre era con la moglie in un altro piano della villa. Non si conosce ancora l’entità del danno, sta indagando la Digos.