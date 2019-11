SONDAGGIO CM.IT CALCIOMERCATO MILAN INTER XHAKA / Granit Xhaka, centrocampista svizzero, è ormai in rotta di collisione con l'Arsenal e potrebbe rivelarsi un'ottima chance di calciomercato per diversi club di Serie A. Secondo i follower di Calciomercato.it su Twitter l'ex Gladbach sarebbe perfetto per il Milan di Pioli con il 58% delle preferenze.

A seguire con il 20% l'Inter mentre sono più staccate Napoli e Juventus. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

