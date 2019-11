p>CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA NAINGGOLAN CAGLIARI / Domani alle 12.30 asarà di scena ladi Vincenzo Montella che in conferenza stampa oggi ha svelato anche un retroscena su Radja Nainggolan ed un suo possibili approdo a Firenze: "Lo inseguo fin dal mio primo anno a Firenze, in estate era fortemente tentato di venire in viola, poi è arrivato il Cagliari e ha scelto con il cuore". Per le ultime notizie di calciomercato e non solo: clicca qui

CAGLIARI - "Il Cagliari è la rivelazione del campionato, complimenti a Maran per il grandissimo lavoro che sta facendo, per noi sarà un test importante per capire a che punto è la nostra crescita".