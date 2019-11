CALCIOMERCATO INTER LAUTARO/ Tutti pazzi per Lautaro Martinez. Con una fin qui grande stagione, l'attaccante argentino ha riacceso su di sé i riflettori del calciomercato. Ora, infatti, sono almeno tre le big europee interessate a lui: il Real Madrid, che secondo 'Interlive.it' sta studiando una proposta da 30-40 milioni di euro più il cartellino del serbo Jovic, il Manchester Unitede soprattutto il Barcellona. In blaugrana il 'Toro' ha un super sponsor, Leo Messi, e Luis Suarezcome elemento in grado di spingerlo a traslocare in Catalogna. Stando al 'Sun' il 32enne uruguaiano sta riflettendo su un possibile trasferimento nella Major League Soccer. E proprio Lautaro è tra quelli in cima a una lista ristrettissima per raccogliere la sua eredità. Al momento, va detto, l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsene.

Non a caso è al lavoro per adeguare il suo contratto, il suo agente ha detto a Calciomercato.it che presto potrebbe arrivare la fumata bianca . Possibile un raddoppio del suo attuale stipendio (1,5 milioni di euro, ndr) con l'innalzamento o l'eliminazione dellarisolutiva attualmente fissata a 111 milioni di euroe valida solo per l'estero dal 1* al 15 luglio. Per tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

