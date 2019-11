CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Antonio Conte non ha alcune intenzione di mollare rassegnandosi ad una stagione importante sì, ma ancora di transizione e soprattutto senza trofei. Lo ha ribadito chiaramente, facendo intendere che a gennaio avrà bisogno di più di un rinforzo per poter continuare nella marcia europea e nella sfida alla Juventus in campionato. Diversi profili già attenzionati, con un occhio sempre attento alle occasioni.

Come quella che conduce ad Olivier, diventato in questi ultimi giorni uno dei nomi più caldi per l'in vista della finestra invernale di calciomercato . Per le ultime notizie: clicca qui

L'assenza di alternative in attacco con caratteristiche simili a Romelu Lukaku si è fatta ancor più evidente dopo gli infortuni di Alexis Sanchez e Matteo Politano che lasciano il tecnico nerazzurro con il solo giovanissimo Sebastiano Esposito come riserva dei titolarissimo Lautaro Martinez e Lukaku appunto. Situazione inaccettabile per l'allenatore che ha dunque spinto per il suo vecchio pallino, il francese Giroud in scadenza nel 2020 col Chelsea dove in questa stagione non sta trovando spazio. Il giocatore avrebbe già dato il suo primo 'sì' all'Inter, spinto anche da un 'alleato' importante per i nerazzurri. Secondo quanto scrive il tabloid britannico 'The Sun' infatti, il Ct della Francia Didier Deschamps sarebbe in pressing sullo stesso Giroud affinché cambi squadra a gennaio per fargli ritrovare continuità in vista dell'Europeo di giugno. Se resterà a Londra senza trovare minutaggio, Giroud a 33 anni compiuti salterebbe quella che dovrebbe essere la sua ultima competizione internazionale con la maglia della nazionale francese. E dopo la vittoria del Mondiale, vuole far di tutto per esserci. L'Inter si è già mossa, West Ham e Crystal Palace tra le possibili concorrenti.