CALCIOMERCATO ROMA SMALLING OFFERTA / Il leader della difesa della Roma è senza ombra di dubbio Chris Smalling, arrivato in punto di piedi nelle battute finali del calciomercato e capace di inserirsi alla perfezione nei meccanismi di Fonseca, tanto da diventare elemento imprescindibile. Lo sa bene anche la dirigenza che secondo quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' continua a trattare in gran segreto l'acquisto a titolo definitivo dal Manchester United del difensore inglese.

I 'Red Devils' sono disposti a venderlo alla cifra giusta mentre il calciatore tornerebbe in Inghilterra a giocarsi il posto ma anche gradirebbe anche al contempo restare a Roma in quanto l'ambientamento sembra ormai completato con successo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La difficoltà risiedo ora soltanto nella distanza economica tra domanda ed offerta con lo United che vorrebbe 18 milioni bonus inclusi, e la Roma che sarebbe disposta a metterne 15 sul piatto. Una volta capito al meglio il budget che Petrachi avrà a disposizione la prossima stagione il dirigente giallorosso potrà muoversi di conseguenza.