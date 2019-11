CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ / Non solo Haaland. La Juventus segue con particolare attenzione un altro talento, messosi in luce nelle ultime stagioni. Stiamo parlando di Kai Havertz, trequartista classe '99 del Bayer Leverkusen. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la dirigenza bianconera ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore e nelle prossime settimane gli osservatori bianconeri continueranno a monitorarlo, andando ben oltre le normali relazioni di scouting per studiare gli avversari.

Strapparlo al Leverkusen non sarà facile, vista la concorrenza.

C'è il solitoma in corsa ci sarebbero anchee, soprattutto,Al momento la valutazione si attesta sui 70 milioni di euro ma potrebbe aumentare nei prossimi mesi.

