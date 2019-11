CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / La Juventus fa sul serio per Paul Pogba. 'Tuttosport' di stamattina conferma che i bianconeri sono pronti a sfidare il Real Madrid pur di riprendersi il francese.

L'affare ha costi elevatissimi, circa 15 milioni l'ingaggio del Campione del Mondo e ben 150 milioni di euro il costo del cartellino che tuttaviaè convinto possa ridursi attraverso l'inserimento di più contropartite tecniche. Al Manchester United piacciono Mandzukic, Emre Can, Rugani e Blaise Matuidi , ma non è escluso che la Juve possa provarci anche con altri nomi. Per esempio cone soprattutto quell'Adrienche finora non è riuscito a convincere club, tifosi e Maurizio