p>CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS CALLEJON / Il caos scoppiato ain questi giorni rischia di avere forti ripercussionis sul mercato: mentre il club azzurro ha minacciato sanzioni all'interno della rosa per oltre un milione lordo, ecco che il pressing dalla Cina pertorna a farsi vivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', i due giocatori sono oggetti del desiderio dello Shangai e del Dalian Yifang. La posizione di De Laurentiis sembra essere tracciata: prima della scadenza dei rispettivi contratti non verrà concesso a nessuno di andar via ma se le polemiche non dovessero rientrare, non è da escludere a priori una loro partenza già a partire dalla finestra invernale di gennaio.