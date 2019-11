p>CALCIOMERCATO MILAN GENOA PIATEK / Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dal 'Corriere dello Sport': Krzysztof, attaccante polacco del, potrebbe tornare aldopo il boom avuto proprio un anno fa con la maglia del 'Grifone'.Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo il quotidiano romano al momento resta un’operazione complicata ma non impossibile. Il viaggio di ritorno da Milano a Genova potrebbe essere un’idea che potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane. I rapporti tra le due società sono ottimi, il Genoa chiuderebbe anche domani stesso l'operazione ma la strada da percorrere è lunga. Il club rossoblù potrebbe offrire la ribalta perfetta per permettere all’attaccante polacco di esaltare le sue doti da bomber, dopo un avvio di stagione difficile con il Milan