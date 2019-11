p>CALCIOMERCATO INTER GODOY / In attesa di rinforzi da regalare ain vista della finestra invernale di calciomercato, la dirigenza dell'monitora con grande attenzione i migliori talenti giovanili che si stanno mettendo in luce nel Mondiale Under 17. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la 'Beneamata' ha messo gli occhi su Matias Godoy, centravanti classe 2002 dell'Atletico Rafaela, club che milita nella Seconda Divisione argentina, autore di 3 gol nelle 4 gare disputate con l'Argentina. Anche Milan e Chelsea lo seguono, dopo che pure il Genoa aveva provato a farsi avanti, ma l'Inter sembrerebbe essere in vantaggio.

Ha debuttato in prima squadra all'età di 16 anni e ha già siglato una rete nelle 5 presenze collezionate. Viene descritto come uno dei talentidi maggiore prospettiva, l’Inter ha già fatto vedere di sapere pescare bene in Argentina, come sta dimostrando Lautaro Martinez.