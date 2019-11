CALCIOMERCATO JUVENTUS RETROSCENA RODRYGO / Il protagonista assoluto dell'ultimo turno di Champions è stato Rodrygo Silva de Goes, noto semplicemente come Rodrygo. Alla sua seconda gara nella massima competizione europea, il giovanissimo talento del Real Madrid ha realizzato una tripletta e un assist trascinando di fatto la squadra di Zidane a una facile e tennistica vittoria per 6-0 contro il malcapitato Galatasaray. Non è certo un mistero il fatto che il classe 2001 sia stato a lungo nel mirino della Juventus prima del passaggio alle 'Merengues', che per strapparlo al Santos e sconfiggere la concorrenza del Barcellona hanno dovuto tirare fuori ben 45 milioni di euro.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , il club bianconero è stato in piena corsa fino a quando sulle tracce del ragazzo nativo di Osasco vi erano anchee le big della Premier League. La prospettiva di giocare in, nella squadra più titolata a livello nazionale e da otto anni la più forte nel nostro campionato, affascinava non poco Rodrygo, poi l'ingresso in scena dei colossi spagnoli - entrambi con blasone, perlomeno in campo europeo, superiore a quello della Juve e con filosofie calcistiche molto più 'vicine' alle sue caratteristiche - hanno spinto il ragazzo a optare per il trasferimento nella Liga. Il suo obiettivo è ora affermarsi sempre di più nel Real, ma la porta per un futuro in Italia è aperta.