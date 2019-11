CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / I tifosi del Milan non si arrendono e sognano il grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Nonostante la smentitadella bomba dall'America su un presunto accordo trovato tra l'attaccante svedese e la sua ex squadra, a Milano la suggestione resta ancora viva.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', non filtrano conferme né dalla dirigenza del Milan né dall'entourage del giocatore. L'idea Ibrahimovic al momento non sembra essere presa in considerazione dai rossoneri, anche se il club ha affermato di voler puntare anche su giocatori di esperienza in futuro. L'unica trattativa al momento risale a circa un anno fa, quando l'affare poi non si concretizzò sia per la volontà di Ibra che della dirigenza. Ma se il Milan dovesse tornare a farsi sotto, Ibrahimovic considerebbe molto volentieri la possibilità di tornare a vestire la maglia rossonera.