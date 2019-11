CALCIOMERCATO IBRAHIMOVIC BOLOGNA BIGON MIHAJLOVIC / Il futuro di Zlatan Ibrahimovic continua a tenere banco in Italia. Il sogno del Bologna resta vivissimo, con il Milan che guarda interessato. Dello svedese ha parlato in prima persona il ds dei rossoblù Riccardo Bigon: "A dire la verità, l'apertura al Bologna l'ha data lui in un'intervista qualche tempo fa raccontando del grande rapporto che ha con Sinisa. Se Ibrahimovic dovrà fare una scelta e penserà a noi, a venire a dare una mano alla squadra e al mister che lui stima molto, saremo ben felici. È una scelta che è assolutamente sua.

La prenderà con i suoi tempi e i suoi modi quando lo riterrà opportuno".

Il dirigente del Bologna continua: "Intanto a me farebbe piacere recuperare gli infortunati come Tomiyasu, Destro, Santander e gli altri. Ibra? Ci sarebbe bisogno di Mihajlovic, prima del resto, ma non è un argomento facile da trattare, il mercato vorrei portasse questo".

