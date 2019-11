SASSUOLO BOLOGNA PAGELLE TABELLINO / Il Sassuolo fa suo il derby emiliano contro il Bologna. Decide la doppietta di un super Caputo, che torna al gol dopo un mese e mezzo. Non bene la difesa rossoblù, con i centrali particolarmente in difficoltà. In luce anche Boga per la squadra di De Zerbi mentre per Mihajlovic la buona notizia di un ritrovato Orsolini.

SASSUOLO

Consigli 6

Toljan 6

Marlon 6,5

Romagna 6

Kyriakopoulos 6,5

Locatelli 6,5. Dal 77′ Bourabia sv

Magnanelli 6,5

Berardi 6,5. Dal 74′ Defrel 6

Djuricic 6. Dal 61′ Traoré 6

Boga 7

Caputo 7,5

Roberto De Zerbi 6,5

BOLOGNA

Skorupski 6,5

Mbaye 5

Danilo 5

Bani 5

Krejci 5,5

Medel 5. Dal 61′ Dzemaili 5,5

Poli 5,5. Dall'83′ Schouten SV

Orsolini 7

Svanberg 5

Skov Olsen 4,5.

Dal 54′ Sansone 5

Palacio 5,5

All. Miroslav Tanjga 5

IL TABELLINO DI SASSUOLO-BOLOGNA 3-1 (PRIMO TEMPO 1-0)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli (77′ Bourabia), Magnanelli; Berardi (74′ Defrel), Djuricic (61′ Traoré), Boga; Caputo.

A disp.: Russo, Turati, Muldur, Peluso, Piccinini, Tripaldelli, Duncan, Raspadori.

All. De Zerbi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Medel (61′ Dzemaili), Poli (83′ Schouten); Orsolini, Svanberg, Skov Olsen (54′ Sansone); Palacio.

A disp.: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Corbo, Schouten, Juwara, Cangiano.

All. Tanjga.

MARCATORI: 34′ e 75′ Caputo, 68′ Boga (S); 71′ Orsolini (B).

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

AMMONITI: Medel, Danilo, Bani, Dzemaili, Svanberg, Mbaye (B); Marlon, Magnanelli e De Zerbi (S)