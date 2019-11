CALCIOMERCATO INTER VIDAL RAKITIC VALVERDE/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo, Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato della finestra di calciomercato invernale infiammando anche le speranze dell'Inter di Antonio Conte nella caccia ad Arturo Vidal: "Non sono all'interno della testa di tutti i calciatori, ognuno può pensare ai suoi interessi.

Se dovesse arrivare qualcuno, alcuni giocatori potrebbero partire". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Una chiara apertura da parte del tecnico del club blaugrana che potrebbe far sorridere in casa Inter e non solo, visto anche l'interesse del Milan nei confronti di Ivan Rakitic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, agente Sensi diretto a Barcellona: ultime CM.IT