CRISTIANO RONALDO JUVENTUS RIO FERDINAND / La forza di Cristiano Ronaldo è l'allenamento, la cura del suo corpo. Un aspetto largamente riconosciuto e che dura dall'inizio della sua carriera. In questo senso l'aneddoto raccontato da Rio Ferdinand, suo ex compagno al Manchester United, è significativo: "È il primo che ho visto investire su un team di persone. Una volta andai a casa sua e trovai una decina di persone nella sua stanza. Gli chiesi: 'Chi sono queste persone? Cosa sta succedendo?'. E lui mi rispose: 'Questo è il mio cuoco, questa è la mia fisioterapista, questo è il mio medico e questo è il mio personal trainer'. Se n'è andato dallo United che era già il migliore al mondo - ha detto a 'Goal' -.

Se dovessi dare un consiglio ai giovani, gli direi che con le giuste risorse dovrebbero investire su loro stessi allo stesso modo".

Poi il paragone con un altro grande campione dello sport come LeBron James: "Su Cristiano Ronaldo potrei parlare per ore, stesso discorso vale per Lebron. Ronaldo ha 34 anni ed è ancora uno dei migliori al mondo dopo essere stato sempre uno dei primi due per oltre un decennio. Anche LeBron è stato ai vertici dell'NBA per 17 stagioni. Una cosa mai vista. Ronaldo e LeBron hanno trovato subito la strada giusta. Entrambi hanno investito in una squadra per far sì che il fisico e la mente potessero rendere sempre al massimo".