Gran Gala del Calcio, i candidati per i premi finali

GRAN GALA DEL CALCIO/ Anche quest'anno, il 2 dicembre, ci sarà il consueto appuntamento con il Gran Gala del Calcio AIC, nel quale saranno presenti tutte le stelle del calcio maschile e femminile. Verrà poi stilato un undici ideale dei migliori che saranno pescati da un'ampia rosa di nomi.

Presenta l'evento, la nota giornalista sportiva Diletta

ECCO TUTTI I CANDIDATI

PORTIERI Wojciech Szczęsny, Samir Handanovic, Salvatore Sirigu



DIFENSORI Giorgio Chiellini, Milan Skriniar, Aleksandar Kolarov, Kalidou

Koulibaly, Alex Sandro, Joao Cancelo, Giovanni Di Lorenzo, Armando Izzo



CENTROCAMPISTI Miralem Pjanic, Piotr Zielinski, Josip Ilicic, Nicolò

Barella, Fabian Ruiz



ATTACCANTI Cristiano Ronaldo, Duvan Zapata, Federico Chiesa, Papu Gomez,

Fabio Quagliarella, Krzysztof Piatek

Non solo, saranno assegnati altri quattro premi per allenatori, arbitri, società, gol più bello della scorsa stagione e giovane di Serie B in maggiore risalto.

ECCO I CANDIDATI

ALLENATORI Gian Piero Gasperini, Sinisa Mihajlovic, Massimiliano Allegri



ARBITRI Gianluca Rocchi, Daniele Orsato, Paolo Silvio Mazzoleni



SOCIETÀ Atalanta, Juventus, Lazio



GIOVANI SERIE B Sandro Tonali, Gaetano Castrovilli, Dimitri Bisoli