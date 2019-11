p>CALCIOMERCATO INTER PERISIC / L'addio didalla panchina delha complicato un pò i piani di Ivan, ma l'esterno croato in prestito dall'è convinto di potersi giocare le proprie chance e convincere il club bavarese ad esercitare il riscatto a fine anno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

L'ex numero 44 nerazzurro ha parlato così del suo futuro ai microfoni del sito ufficiale del Bayern: "Penso che sia possibile restare qui, finora a Monaco è stato tutto positivo, sia dal punto di vista atletico che da quello privato. Sono qui in prestito per un anno, ma c’è l’opzione per il riscatto. Vado avanti passo dopo passo, giorno per giorno. Vedremo cosa succederà”.