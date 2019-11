p>SONDAGGIO INTER ROMA NAPOLI LAZIO EUROPA / Mentre ladi Maurizioha conquistato il pass per gli ottavi di finale dibattendo per 1-2 il, le altre italiane sicuramente stanno facendo sicuramente più fatica in Europa, considerando ancheimpegnate in Europa League. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Chi ha deluso di più fino a questo momento? Inter, Roma, Napoli o Atalanta? Questa domanda è stata posta ai lettori di Calciomercato.it tramite Twitter e il 41% ha indicato come delusione numero uno la formazione di Antonio Conte: la squadra nerazzurra è chiamata ad un'impresa e dovrà vincere le ultime due partite contro Slavia Praga e Barcellona per qualifcarsi agli ottavi di finale. Secondo posto per l'Atalanta di Gasperini (30%), ad un solo punto: chiudono Lazio (21%) e Roma (8%).