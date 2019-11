CALCIOMERCATO INTER CONTE / Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Verona, Antonio Conte ha parlato anche di mercato: "La squadra la sento mia? Assolutamente sì. Le scelte di mercato si fanno sempre in collaborazione col club sapendo cosa si può fare e cosa no. La mia unica recriminazione è che nel momento in cui abbiamo programmato la rosa non abbiamo messo in preventivo cose che potevano accadere e che già sono accadute in passato. Oggi sono ancora più contento di aver conosciuto questi calciatori. A livello numerico siamo stati superficiali, qualcosina la stiamo pagando.

Le cose le possiamo accelerare ma non bypassare". Clicca qui per restare aggiornato.

IL GRUPPO - "Mi fido molto di questo gruppo di giocatori che sta facendo cose incredibili e straordinarie in grande difficoltà. Da una parte c'è un po' di preoccupazione, dall'altra i ragazzi mi stanno dando l'anima e stanno facendo il massimo. Vedo grandi margini di miglioramento. E' un gruppo giovane con ragazzi giovani. Si può costruire qualcosa di importante. C'è da parte mia il fatto di cercare di alzare l'asticella sempre. Siamo l'Inter, una rande squadra che deve tornare a competere per importanti obiettivi. E' giusto che io alzi l'asticella a tutti quanti, lo faccio sempre in maniera costruttiva. Se sbaglio dispiace per qualcuno".