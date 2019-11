ITALIA CONVOCAZIONI BALOTELLI / Niente azzurro Nazionale per Mario Balotelli.

Il forte attaccante del tornato alla ribalta per il caso di razzismo a Verona , nelle prossime settimane dovrebbe continuare a lavorare agli ordini di Fabio, nuovo tecnico bresciano: clicca qui per restare aggiornato. Il c.t., riporta la 'Gazzetta dello Sport', avrebbe infatti deciso di escluderlo dalle convocazioni per i prossimi impegni dell'. Serviranno altri gol e belle prestazioni, quindi, per convincere il selezionatore a reintegrarlo nel suo progetto.