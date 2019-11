PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Inizia oggi la dodicesima giornata di Serie A. Il lungo week end, che si chiuderà domenica sera con il big match Juventus-Milan, inizierà già stasera con Sassuolo-Bologna. Domani, invece, in campo Brescia-Torino, Inter-Verona e Napoli-Genoa, ma tra le gare più attese figurano anche Parma-Roma e Lazio-Lecce: clicca qui per restare aggiornato. Oltre ai consigli per il Fantacalcio, come sempre Calciomercato.it propone le probabili formazioni di giornata.

Serie A, dodicesima giornata: le probabili formazioni

Sassuolo-Bologna, stasera ore 20,45

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga. A disp.: Turati, Russo, Marlon, Muldur, Tripaldelli, Piccinini, Bourabia, Locatelli, Raspadori, Defrel. All.: De Zerbi.

Ballottaggi: Peluso 51%-Marlon 49%; Djuricic 40%-Locatelli 30%-Bourabia 30%

Squalificati: Obiang

Indisponibili: Rogerio, Pegolo, Chiriches, Ferrari, Mazzitelli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Skov Olsen; Palacio. A disp.: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Corbo, Schouten, Juwara, Dzemaili, Cangiano, Sansone. ALL.: Mihajlovic

Ballottaggi: Bani 60% - Denswil 40%, Skov Olsen 55% - Sansone 45%

Squalificati:-

Indisponibili: Tomiyasu, Santander, Soriano, Destro, Dijks.

Brescia-Torino, sabato ore 15

BRESCIA (3-5-2): Alfonso; Cistana, Mangraviti, Gastaldello; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella; Balotelli, Alf.Donnarumma.

A disp.: Andrenacci, Mateju, Curcio, Zhmral, Ndoj, Spalek, Morosini, Aye. All: Grosso.

Ballottaggi: Romulo 40%-Spalek 30%-Ndoj 30%; Donnarumma 55%-Aye 45%

Squalificati: Matri

Indisponibili: Dessena, Tremolada, Torregrossa, Magnani, Joronen.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Verdi. A disp.: Rosati, Ujkani, Djidji, Bremer, Aina, Laxalt, Berenguer, Edera, Zaza, Millico All: Mazzarri

Ballottaggi: Verdi 60%-Zaza 40%

Squalificati:-

Indisponibili: Bonifazi, Iago Falque, Baselli.

Inter-Verona, sabato ore 18

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; L.Martinez, Lukau. A disp.: Padelli, Berni, D’Ambrosio, De Vrij, Ranocchia, Dimarco, Candreva, Sensi, Borja Valero, Esposito. All.: Conte.

Ballottaggi: Lazaro 60%-Candreva 40%; Skriniar 55%-Godin 45%

Squalificati:

Indisponibili: Sanchez, Gagliardini, Asamoah, Politano.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Henderson, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo. A disp.: A. Berardi, Radunovic, Dawidowicz, Vitale, Adjapong, Pessina, Danzi, Wesley, Stepinski, Pazzini, Di Carmine, Tutino. All.: Juric

Ballottaggi: Empereur 55%-Dawidowicz 45%; Salcedo 60%-Stepinski 40%

Squalificati:

Indisponibili:

INDISPONIBILI: Badu, Bessa, Bocchetti, Kumbulla, Tupta, Veloso.

Napoli-Genoa, sabato ore 20,45

Cagliari-Fiorentina, domenica ore 12,30

Lazio-Lecce, domenica ore 15

Sampdoria-Atalanta, domenica ore 15

Udinese-Spal, domenica ore 15

Parma-Roma, domenica ore 18

Juventus-Milan, dmenica ore 20,45

