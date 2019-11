JUVENTUS RONALDO DE LIGT / Sorride Maurizio Sarri e non solo per la qualificazione con due turni d'anticipo in Champions League. Non preoccuperebbero infatti le condizioni di Cristiano Ronaldo in vista del posticipo di domenica sera contro il Milan, dove gli ultimi dubbi verranno sciolti però dopo gli allenamenti di oggi e domani alla Continassa.

Per le ultime notizie di calciomercato e tutti gli aggiornamenti Clicca Qui

Il fuoriclasse portoghese - convocato peraltro in Nazionale per le prossime sfide delle Qualificazioni ad Euro 2020 - dovrebbe fare coppia con uno tra Dybala e Higuain, ancora in ballottaggio per affiancare CR7. Anche de Ligt dovrebbe essere del match contro i rossoneri, con l'olandese sulla via del recupero dalla lieve distorsione alla caviglia accusata nel derby e che lo ave costretto allo stop nella trasferta di Mosca con la Lokomotiv. L'ex Ajax dovrebbe tornare a far coppia con capitan Bonucci, unico finora della rosa di Sarri a non aver saltato nemmeno un minuto tra campionato e Champions. In preallarme resta comunque Rugani, favorito ancora su Demiral in caso di nuovo forfait di de Ligt.

LEGGI ANCHE >>>

Juventus, allarme Ronaldo: la mossa anti-Milan di Sarri