CALCIOMERCATO MILAN SUSO/ Suso ha riconquistato consensi dopo la prodezza su punizione contro la Spal, per la prima vittoria sulla panchina del Milan di Stefano Pioli. Il fantasista spagnolo ha poi saltato per infortunio la gara con la Lazio, con il 'Diavolo' sconfitto in casa da Immobile e compagni.

L'ex Liverpool è una pedina indispensabile per il nuovo tecnico rossonero, che lo riavrà a disposizione domenica nel difficile match contro la capolista

Il rendimento in campo di Suso si intreccia inevitabilmente con il futuro dello stesso attaccante classe '93, di recente finito nei radar del Siviglia e dell'estimatore Montella per la Fiorentina. Il Milan ha però finora ribadito l'incedibilità del giocatore, che ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro con il club di Via Aldo Rossi. Nuove prestazioni positive potrebbero portare Suso al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, altrimenti Maldini e Boban potrebbero rivalutare il destino del numero 8 e far cassa sul mercato. E già l'incrocio dell''Allianz Stadium' con la Juve potrebbe rivelarsi un banco di prova importante per il futuro del mancino spagnolo…

LEGGI ANCHE >>>

Milan, gol e cessione per Suso: i dettagli