CALCIOMERCATO INTER VIDAL MAROTTA / Complici le richieste di nuovi innesti da parte di Antonio Conte, l'Inter sta seriamente valutando di allungare la rosa con acquisti di qualità in vista della seconda parte di stagione. Un nome che sta scaldando la tifoseria della Beneamata è quello di Arturo Vidal.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', uno degli ostacoli al buon esito della possibile operazione sarebbe la volontà dell'AD nerazzurro, poco convinto del cileno sia per questioni anagrafiche sia per quelle caratteriali. Un impulso a questa situazione potrebbe arrivare solo qualora i catalani decidessero di privarsi del centrocampista con la formula del prestito, opzione al momento non presa in consideraione

