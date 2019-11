INTER GIROUD FLORENZI / L'Inter corre ai ripari per il mercato di gennaio e per accontentare Antonio Conte. Oltre al sogno Vidal, l'allenatore nerazzurro spinge per un vice-Lukaku per rimpolpare l'attacco soprattutto dopo il grave stop di Alexis Sanchez.

Il nome più caldo per il reparto offensivo sarebbe quello di Olivercon l'Inter che avrebbe incassato già il gradimento del centravanti francese dopo i contatti delle ultime settimane come scrive 'La Gazzetta dello Sport'.

Il centravanti campione del mondo è in scadenza nel 2020 con il Chelsea, dove reclama più spazio in vista dei prossimi Europei. Per il reparto offensivo continua a piacere anche Kulusevski, rivelazione del Parma (ma di proprietà dell'Atalanta), su cui però ci sarà da battere la concorrenza dei club inglesi oltre a non sottovalutare l'interesse della Juventus. Per le corsie esterne, inoltre, insieme a Darmian un'idea potrebbe essere rappresentata da Florenzi, finito nelle retrovie nelle gerarchie di Fonseca alla Roma.

