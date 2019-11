CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA PARATICI / Quello di Paul Pogba è un nome che non ha mai smesso di girare sulle scrivanie della Juventus in queste ultimi mesi. Già in estate infatti la Vecchia Signora aveva messo nei radar il suo ex tesserato, non riuscendo però a concretizzare l'operazione, viste anche le alte richieste del Manchester United, poco propenso a cederlo. Il mercato di gennaio però potrebbe essere il periodo giusto per tentare un affondo più deciso.

Secondo quanto riportato infatti da 'Tuttosport', il DS bianconeropotrebbe sfruttare diversi nomi per abbassare l'esborso economico per arrivare al Polpo, valutato in estate dai Red Devils 150 milioni di euro. In questo senso si collocano i profili di Mandzukic, Matuidi, Emre Can e Rugani. Croato a parte, tali eventuali operazioni sarebbero completamente da impostare.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!