PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA M'GLADBACH ROMA/ Al Borussia Park la Roma viene beffata dal Borussia M'Gladbach ancora una volta nel reucpero. La partita si sblocca al 34' quando su un cross di Thuram dalla sinistra Fazio interviene in scivolata ed infila il pallone nella porta sbagliata, 1-0 per i padroni di casa. La Roma riesce a trovare il pareggio proprio con Fazio che in scivolata al 65' insacca e si riprende ciò che aveva concesso. Al 94' Thuram su sponda di Plea segna di testa il gol del 2-1 per i tedeschi. Vittoria che tiene vive le speranze della squadra tedesca, sconfitta amara per i giallorossi che ora dovranno fare gli straoridnari per ottenere la qualifificazione.

BORUSSIA M'GLADBACH

Sommer 6.5- Non può nulla sul gol, si supera sul tiro di Pastore

Lainer 6.5- Corre tantissimo, sembra instancabile. Dalla sua fascia partono la maggior parte degli attacchi

Elvedi 6- Bravo a contenere le avanzate di Zaniolo sulla sua fascia

Jantschke 6- Dura solo mezz'ora la sua gara prima di uscire per infortunio (dal 28' Hofmann 5.5- Buoni passaggi per i compagni, perde un po' troppi palloni)

Wendt 5.5- Aiuta in fase difensiva, ma dalla sua parte sono pochi gli spunti (dal 85' Bensebaini S.V.)

Ginter 6,5- Bravo al centro della difesa nelle chiusure e nel limitare Dzeko

Zakaria 6- Ottimo primo tempo in cui imposta benissimo, si vede meno nella ripresa

Neuhaus 5.5- Sbaglia molti passaggi ed è molto falloso (dal 73' Plea 6.5- Entra e serve a Thuram l'assist di testa per il gol vittoria)

Benes 6- Tanta intesità e fisicità a centrocampo

Thuram 7- Da una sua accelerazione nasce l'autogol di Fazio, suo il colpo di testa che regala il gol vittoria

Stindl 6- Disegna ottimi palloni per i compagni, preciso.

All. Rose 7- Partita preparata benissimo, pressing a tutto campo per tutta la partita e tanta intensità.

Azzecca il cambio con Plea che serve l'assist per il gol vittoria di Thuram.

ROMA

Pau Lopez 6 - Si fida molto dei suoi piedi, non può nulla sui gol

Santon 5.5- Spinge molto sulla fascia destra, sbaglia però il tempismo nel salire in difesa

Fazio 5.5- Dopo l'espulsione di Udine arriva l'autogol, è bravo a non scoraggiarsi e a trovare il gol del pari. Si perde Thuram sul gol del 2-1

Smalling 6.5- L'unico a dare sicurezza, strapotere fisico ed ottime chiusure per lui.

Kolarov 5- Soffre le avanzate di Lainer e spinge poco, forse molto stanco

Mancini 5.5- Non brillante come nelle altre partite giocate in mediana, troppo falloso (dal 59' Diawara 6- Il suo ingresso in campo cambia l'inerzia della Roma e restituisce vitalità alla squadra)

Veretout 6.5- Corre, recupera, imposta e crea pericoli. Fa tutto in maniera perfetta, il migliore.

Zaniolo 6- Bene nel primo tempo in cui punta e salta l'uomo spesso, stanco nella ripresa (dal 76' Under S.V.)

Pastore 6.5- Mette in campo tanta classe e qualità, si perde nel momento decisivo (dal 80' Perotti S.V.)

Kluivert 5.5- Corre sempre molto e si impegna, ma spreca sempre troppo

Dzeko 5.5- Stanco sicuramente, buone le sponde ma sbaglia molte scelte pur di trovare il gol

All. Fonseca 5.5- Squadra forse stanca e beffata di nuovo nel recupero. Buona la gestione dei cambi, sopratutto con l'ingresso di Diawara che inverte l'inerzia della squadra.

Arbitro: Manzano 5- Il pallone che controlla Thuram sul gol dell'1-0 era uscito, spesso è in mezzo alle azioni ed è costretto a fermare il gioco

TABELLINO

BORUSSIA M'GLADBACH-ROMA 2-1

Borussia M'Gladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke (dal 28' Hofmann), Wendt (dal 85' Bensebaini); Ginter, Zakaria; Neuhaus (dal 73' Plea), Benes, Thuram; Stindl. A disposizione: Grun, Beyer, Kramer, Strobl.All.Rose.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini (dal 59' Diawara), Veretout; Zaniolo (dal 76' Under), Pastore (dal 80' Perotti), Kluivert; Dzeko. A disposizione: Mirante, Jesus, Florenzi, Antonucci. All. Fonseca.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (SPA)

Ammoniti: 40' Mancini, 45' Benes, 87' Santon, 88' Bensebaini, 93' Diawara, 95' Thuram

Espulsi:

Marcatori: 35' Fazio (autogol), 64' Fazio, 94' Thuram

Marco Deiana