Borussia-Roma, Fonseca: "Meritavamo di più in entrambe le gare"

BORUSSIA ROMA FONSECA / Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha analizzato la sconfitta con il Borussia Monchengladbach ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo sciupato diverse occasioni per far gol, abbiamo controllato sempre la partita e il gol nel finale credo non sia giusto. In entrambe le sfide avremmo meritato molto di più, ma il calcio è così.

Daremo tutto nelle prossime giornate".

LUCIDITA' - "In 5-6 occasioni potevamo fare meglio, è vero che anche il Borussia ha avuto qualche opportunità, ma nella ripresa ritengo che siamo stati superiori".

GIRONE - "Dobbiamo vincere le ultime due partite, non abbiamo scelta. Non possiamo pensare ad altro".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!