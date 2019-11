Borussia-Roma 2-1: Thuram beffa ancora i giallorossi nel recupero

ROMA BORUSSIA EUROPA LEAGUE / Ancora una beffa in Europa League per la Roma, che cade in pieno recupero contro il Borussia Monchengladbach e complica la sua corsa verso i sedicesimi di finale. Primo tempo equilibrato: dopo un tentativo di Zaniolo e una bella giocata di un Pastore sempre più in forma, Fazio spinge nella sua porta un cross di Thuram. Il difensore, però, si rifà nella ripresa e nella stessa area converte nella rete del pareggio con un intervento in scivolata una bella punizione di Kolarov. Tra i giallorossi, da segnalare il ritorno in campo di Diawara, che nella fase finale della sfida mostra un buon livello di forma.

Dopo aver sciupato un paio di contropiedi per passare in vantaggio, gli uomini di Fonseca incassano clamorosamente il 2-1 con un colpo di testa di Thuram su torre di Plea, praticamente a tempo scaduto. I capitolini, ora, sono terzi nel girone J a pari punti (5) con i tedeschi ma in svantaggio negli scontri diretti, mentre in testa c'è l'Istanbul Basaksehir a quo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE --->

Borussia-Roma, furia giallorossa: "Hanno cambiato il regolamento"

Borussia-Roma, Florenzi ancora escluso: il messaggio di Petrachi