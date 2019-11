CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic di nuovo al Milan: dagli Stati Uniti arriva la rivelazione sul futuro dell'attaccante svedese in scadenza di contratto con i Los Angeles Galaxy. In un'intervista a 'ESPN' il commissario della MLS Don Garber si lascia andare ad una rivelazione che, se confermata, potrebbe riaccendere l'entusiasmo tra i tifosi rossoneri: "Ibrahimovic è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno di questi giocatori come successe con Beckham anni fa.

Lui ha 38 anni e ora è stato preso dal Milan, uno dei club più importanti al mondo. Ha quasi battuto tutti i record di goal segnati in soli 2 anni, spero rimanga ma dipende dai Galaxy: sono stato felice di averlo qui e mi piacciono i momenti con lui, specie quando parla in terza persona".

Ibrahimovic è stato accostato a diversi club italiano: dal Napoli al Bologna con Walter Sabatini che non ha nascosto la possibilità di vederlo in rossoblù. Ora la nuova voce sul Milan in attesa di capire se sarà o meno confermata.