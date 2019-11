Mondiali Under 17, Ecuador-Italia 0-1: Oristanio ci porta ai quarti

MONDIALI UNDER 17 ECUADOR ITALIA / Italia ai quarti di finale dei Mondiali Under 17: gli azzurrini battono 1-0 l'Ecuador negli ottavi di finale e vanno avanti nella rassegna iridata.

Match all'insegna dell'equilibrio con gli azzurrini che ci provano ma per oltre due terzi di gara non riescono a sfondare la retroguardia avversaria. A dare il gol qualificazione alla Nazionale di Nunziata è Gaetano, entrato ad inizio ripresa al posto di Cudrig: la rete arriva al 76' ed è sufficiente per regalare il successo all'Italia che ora dovrà affrontare ilche ha sconfitto il Cile 3-2.

ECUADOR-ITALIA 0-1: 76' Oristanio