CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI HAALAND / Il suo straordinario rendimento in questo inizio di stagione ha messo Erling Haaland nel mirino di diversi club europei. Anche Juventus e Napoli seguono con insistenza l'attaccante del Salisburgo, il cui padre oggi ha auspicato un futuro in Premier League per il ragazzo.

La punta, però, potrebbe restare nella galassia 'Red Bull': secondo quanto riferito da 'Sky Sports', infatti, il classe 2000 starebbe seriamente valutando un suo passaggio al, con un'avventura in Bundesliga come antipasto prima del grande salto in una big europea.sono pronte a darsi battaglia insieme alle italiane.

