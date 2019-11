BORUSSIA M'GLADBACH ROMA VOTI PRIMO TEMPO/ Al Borussia Park il primo tempo vede una partita molto fisica, con tanti errori a centrocampo da una parte e dall'altra. La partita si sblocca al 34' quando su un cross di Thuram dalla sinistra Fazio interviene in scivolata ed infila il pallone nella porta sbagliata, 1-0 per i padroni di casa. Reazione della Roma che non arriva e primo tempo che si chiude con i tedeschi in vantaggio.

BORUSSIA M'GLADBACH

Sommer 6

Lainer 6.5

Elvedi 6

Jantschke 6 (dal 28' Hofmann 6)

Wendt 6

Ginter 6

Zakaria 6.5

Neuhaus 5.5

Benes 6

Thuram 6.5

Stindl 6

All.

Rose 6

ROMA

Pau Lopez 6

Santon 5.5

Fazio 5

Smalling 6

Kolarov 6

Mancini 5.5

Veretout 6

Zaniolo 6

Pastore 6.5

Kluivert 5.5

Dzeko 6

All. Fonseca 6

Arbitro: Manzano 6

TABELLINO

BORUSSIA M'GLADBACH-ROMA (1-0 risultato parziale)

Borussia M'Gladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke (dal 28' Hofmann), Wendt; Ginter, Zakaria; Neuhaus, Benes, Thuram; Stindl. A disposizione: Grun, Beyer, Bensebaini, Kramer, Strobl, Plea. All.Rose.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Mirante, Jesus, Florenzi, Diawara, Antonucci, Under, Perotti. All. Fonseca.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (SPA)

Ammoniti: 40' Mancini, 45' Benes

Espulsi:

Marcatori: 35' Fazio (autogol)

Marco Deiana