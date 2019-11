LAZIO CELTIC INZAGHI / Sconfitta e qualificazione ormai compromessa per la Lazio che viene rimontata dal Celtic e vede lontani i sedicesimi di finale. Nel post gara a 'Sky' ha parlato Simone Inzaghi: "C'era un rigore clamoroso che ci avrebbe fatto andaare i vantaggio.

Non posso recriminare nulla sulla prestazione ma c'è da fare il mea culpa: troppe occasioni sbagliate! Con 23 occasioni non possiamo fare un solo gol: andiamo via con zero punti e probabilmente siamo fuori dall'Europa, peccato per quanto messo in campo".

Inzaghi però è soddisfatto per il gioco mostrato: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo: resta il rammarico perché il girone era alla nostra portata. Serve però prenderci le nostre colpe: dovevamo fare di più".