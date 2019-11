LAZIO CELTIC IMMOBILE / Non è bastato il gol di Ciro Immobile alla Lazio per vincere contro il Celtic. Al termine del match di Europa League, vinto dagli scozzesi, l'attaccante biancoceleste a 'Sky' ha dichiarato: "Abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate, alla fine le paghi. Anche dopo il pareggio abbiamo sprecato alcune opportunità. Abbiamo dimostrato di saper giocare bene, la matematica non ci condanna, ma sarà difficile".

RIMONTE SUBITE - "Dobbiamo migliorare da questo punto di vista. È ovvio che non sfrutti le occasioni poi perdi le partite.

Alla fine c'è stato l'episodio che ci ha fatto perdere, ma l'abbiamo persa molto prima".

RIGORE - "Per questo non mi lamento mai dagli arbitri italiani, sono i migliori. Il tocco di mano l'ho visto, ma indietro non si può tornare. Per me era rigore anche in diretta, ma ora le immagini mi tolgono l'1% di dubbio che avevo".

