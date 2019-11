Borussia-Roma, Florenzi ancora escluso: il messaggio di Petrachi

BORUSSIA ROMA PETRACHI FLORENZI / Alessnadro Florenzi sta vivendo, contro il Borussia Monchengladbach, la sua quinta panchina consecutiva. Il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi, intervenuto a 'Sky Sport', ha commentato così la sua esclusione: "Il fatto che giochi Santon dimostra che tutti possono avere spazio, anche chi pensava di essere ai margini sta avendo un ruolo importante".

Il dirigente prevede però un futuro da protagonista anche per il romano: "Gli equilibri cambiano settimanalmente in base al lavoro negli allenamenti, Fonseca non guarda in faccia a nessuno.

Credo che Florenzi tornerà quanto prima a fare ciò che ha fatto sempre".

