Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 12a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI DODICESIMA GIORNATA/ Ultima giornata di Serie A e di Fantacalcio prima della pausa per le nazionali. Si parte domani sera con la sfida fra Sassuolo e Bologna per poi arrivare ad un sabato di fuoco che vedrà in campo: Brescia-Torino, Inter-Verona e Napoli-Genoa. La domenica si apre con il Cagliari che ospita la Fiorentina mentre, dopo i match delle 15, il Parma ospiterà la Roma di Paulo Fonseca. Chiude la dodicesima giornata del campionato di Serie A il super match dello Stadium fra la Juventus ed il Milan. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 12a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 12a giornata

Sassuolo-Bologna venerdì ore 20.45

⚡Hot: Consigli e Skorupski sono in ottima forma. Ok Boga

⛔Not: Peluso non ha il bonus nel sangue

⚽Sorpresa: Occhio a Dzemaili

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Djuricic, Locatelli, Duncan; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Brescia-Torino sabato ore 15

⚡Hot: Balotelli cerca continuità. Tonali vuole riscattare la prestazione non brillante col Verona. Bene Ansaldi

⛔Not: Nkoulou ancora non ci convince

⚽Sorpresa: Occhio ai bonus di Bisoli

Brescia (3-5-2): Joronen; Cistana, Gastaldello, Mateju; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella; Balotelli, Donnarumma. All. Grosso

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi. All. Mazzarri

Inter-Verona sabato ore 18

⚡Hot: De Vrij è una certezza, così come Amrabat per il club scaligero. Ritorna Sensi

⛔Not: Faraoni può soffrire il ritorno da ex

⚽Sorpresa: Attenzione a Lazaro, è in buona forma

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo. All. Juric

Napoli-Genoa sabato ore 20.45

⚡Hot: Il Napoli cerca il riscatto con le reti di Mertns. Pinamonti può beffare gli azzurri

⛔Not: Radu è sfortunato nelle ultime uscite

⚽Sorpresa: Manolas vuole rifarsi con un gol

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. All. Ancelotti

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Lerager; Pandev, Saponara, Agudelo; Pinamonti. All.

Thiago Motta

Cagliari-Fiorentina domenica ore 12.30

⚡Hot: Nandez rientra da titolare. Solito Pulgar. Fari sul grande ex Simeone

⛔Not: Lirola non convince

⚽Sorpresa: Altra bordata dalla distanza per Nainggolan?

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Chiesa. All. Montella

Lazio-Lecce domenica ore 15:00

⚡Hot: Luis Alberto-Immobile, che magia! Lapadula ritrovato!

⛔Not: Gabriel, media alta ma stavolta tanti malus!

⚽Sorpresa: bonus anche per Milinkovic, mancano da troppo!

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Luic; Correa, Immobile.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Shakhov, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Lapadula.

Sampdoria-Atalanta domenica ore 15:00

⚡Hot: Muriel per il classico gol dell’ex! Sì ad Hateboer e Gabbiadini

⛔Not: scelta difficile ma Quagliarella meglio lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Palomino per un gol di un difensore che manca da tempo

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Bertolacci; Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Malinovskyi.

Udinese-Spal domenica ore 15:00

⚡Hot: Musso è una garanzia! Okaka-Petagna bonus ‘pesanti’

⛔Not: occhio ai malus per Cionek

⚽Sorpresa: e se toccasse a Becao deciderla?

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

Parma-Roma domenica ore 18:00

⚡Hot: Gervinho è sempre una buona idea! Zaniolo-Dzeko insostituibili

⛔Not: turno di riposo per Sepe

⚽Sorpresa: Mancini può tornare a metterci la testa

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Gervinho.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Juventus-Milan domenica ore 20:45

⚡Hot: Pjanic-Higuain super promossi! Theo unica garanzia

⛔Not: Duarte può fare disastri

⚽Sorpresa: Bernardeschi quando meno te l’aspetti!

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Milan(4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Rebic, Piatek, Calhanoglu.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio