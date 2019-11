EUROPA LEAGUE LAZIO CELTIC / Sconfitta nel finale per la Lazio contro il Celtic e per la squadra di Inzaghi la qualificazione diventa sempre più difficile: all'Olimpico finisce 1-2 con gli scozzesi che rispondono con Forrest al vantaggio biancoceleste firmato in avvio di partita da Immobile e gelano l'Olimpico in pieno recupero di Ntcham. Il gol dell'attaccante di Torre Annunziata arriva al 7' e sembra il preludio ad una serata positiva per la Lazio ma sul finire del primo tempo la rete di Forrest ristabilisce la parità (38').

Nella ripresa i padroni di casa provano a portare a casa i tre punti, esponendosi anche al contropiede delè fermato dal palo, Immobile da Forster e il risultato non cambia fino al 95' quando il contropiede scozzese è concluso in rete da Ntcham. La vittoria del, arrivata nel finale contro il, rende ancora più difficile la qualificazione per la Lazio: sono cinque i punti da recuperare nelle ultime due giornate della fase a gironi di Europa League.

LAZIO-CELTIC 1-2: 7' Immobile (L), 38' Forrest (C), 95' Nctham (C)

CLASSIFICA GRUPPO E: Celtic 10, Cluj 9, Lazio 4; Rennes 1