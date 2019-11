MILAN GAZIDIS / "Siamo qui per onorare la storia di questa grande società. Il Milan è stato importantissimo nella storia del calcio mondiale e voglio assicurarvi che lavoriamo duramente ogni giorno per farlo tornare in alto". Pensieri e parole di Ivan Gazidis durante la presentazione del libro che ripercorre tutta la storia del club rossonero.

"La nostra squadra è giovane e sta crescendo - ha aggiunto il CEO del Milan, come riporta 'sportmediaset' - Con la Lazio abbiamo perso, ma c’è stata una grande opportunità per crescere. Dobbiamo pensare al presente, amo questo tipo di opportunità. Speriamo di avere tante occasioni anche in Europa in futuro.? Giocheremo contro la miglior squadra italiana. Sono convinto che potremo fare una grande partita. Credo che questi match aiutino a tornare sulla strada per tornare ad essere un grande club e sono un'opportunità per i nostri giocatori, che sono giovani ma hanno grandi motivazioni e voglia di crescere", ha concluso.