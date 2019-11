CALCIOMERCATO INTER CEDRIC SOUTHAMPTON / "Sapevo che sarei potuto tornare al Southampton, come effettivamente è successo. All'Inter però non ho potuto dire no: è un club enorme e per me è stata un'opportunità incredibile". Così Cedric Soares. Il terzino portoghese, che ha vestito la maglia nerazzurra solo per sei mesi, ha parlato del suo trasferimento che si è concretizzato lo scorso gennaio.

"Non sono pentito della scelta, anzi. Il periodo trascorso all'Inter mi ha permesso di crescere molto e di migliorare. Ho vissuto in una piazza dove la pressione è molta e questo mi è piaciuto". Sul ritorno al Southampton: "Non pensavo di restare. Il prossimo anno non indosserò questa maglia (il contratto del portoghese scade nel 2020), ma finché sarò qui farò di tutto per aiutare il club a raggiungere l'obiettivo salvezza" ha dichiarato al 'Daily Telegraph' il difensore lusitano.