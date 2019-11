EVERTON SILVA GOMES / Il terribile infortunio occorso ad Andre Gomes ha davvero sconvolto il calcio inglese e internazionale.

Il centrocampista portoghese ha ricevuto attestati di stima e di incoraggiamento da tanti colleghi, compreso Son, autore del fallo, che si è scusato ieri in diretta tv . Il giocatore ha voluto ringraziare tutti per il sostegno dimostrato e l'allenatore dell', Marco, ha fatto trapelare parole di speranza. "Non è facile per noi stabilire tempi di recupero certi, ma lo staff medico mi ha detto che potremmo riuscire ad avere a disposizione Andregià in questa stagione per il finale". Un augurio che certamente si fanno in molti, con la speranza che le tempistiche possano essere rispettate.