CALCIOMERCATO MILAN ROMA JUVE AZ / Myron Boadu cala il ttris e non stiamo parlando solamente dei due gol e l'assist realizzati ieri pomeriggio in Europa League contro l'Astana. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, anche ieri il gioiellino dell'Az è stato visionato da diverse squadre europee, comprese tre italiane.

Oltre al, anchevogliono iscriversi alla corsa per l'attaccante diciottenne, già autore di tredici gol (4 in EL) e 10 assist in stagione. Monitorato anche da alcuni club inglesi e tedeschi, l'olandese di origine ghanese è uno dei principali protagonisti della favola Az, ma non l'unico.

Gli emissari che seguono da vicino la seconda forza dell'Eredivisie stanno da tempo prendendo appunti anche sul numero 10 Dani de Wit e sul capitano Teun Koopmeiners, praticamente infallibile dal dischetto e autore di 8 gol in stagione. Da non sottovalutare anche il profilo di Idrissi (9 gol e 6 assist), seguito la scorsa estate da Roma e Torino.