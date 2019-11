CALCIOMERCATO MILAN CONTI CALABRIA / La stagione di Calabria e Conti sta procedendo decisamente al di sotto delle aspettative e non è da escludere una possibile cessione già in inverno con l'eventuale inserimento di forze fresche in quella zona di campo. Il grave infortunio ha troppo spesso bloccato la crescita dell'ex atalantino ancora incapace di tornare quello di Bergamo.

Non è andato molto meglio finora il numero due rossonero che è spesso finito nel mirino della critica tanto da essere accostato anche alseppur secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, il club andaluso non sarebbe interessato al calciatore. Dal canto suo ilsembra si stia anche guardando intorno con il primo nome della lista sarebbe quello di Zeki, terzino del Lille. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Juventus-Milan chiuderà domenica sera la 12/a giornata di Serie A. Prova importante per i rossoneri di Pioli che dovranno rialzare la testa dopo il KO contro la Lazio. La super sfida dello 'Stadium' potrebbe anche essere la prova del nove per chi tra Conti e Calabria scenderà in campo nel tentativo di ricacciare indietro l'ipotesi addio.