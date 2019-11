Bayern Monaco, arriva la decisione su Wenger

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO WENGER / Nuova puntata della telenovela legata al futuro della panchina del Bayern Monaco dopo l'esonero di Kovac. In tal senso Arsene Wenger sembrava ormai in pole position per la panchina dei bavaresi contesa anche da tecnici come Allegri, Mourinho e lo stesso Flick che ora vede in crescita le sue quotazioni.

L'allenatore francese aveva anche parlato ieri sera commentando eventuali contatti con il Bayern Monaco che sembra intenzionato a battere altre strade. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riporta dalla 'Bild' il club teutonico dopo aver parlato con Wenger nella giornata di mercoledì avrebbe deciso di non andare avanti con la trattativa. L'ex Arsenal avrebbe infatti parlato con Rummenigge ma non pare un'opzione per la successione di Kovac.