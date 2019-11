CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN / Eriksen resta un nome 'sensibile' in chiave Juventus, ma ad oggi il futuro del trequartista danese - in scadenza a giugno col Tottenham - ha buone possibilità di essere ancora in Premier League.

Secondo il 'Daily Express' ilè intenzionato a ripartire all'assalto del suo cartellino all'apertura del prossimo calciomercato invernale. Gli 'Spurs' potrebbero dare il via libera alla cessione del loro numero 23 per evitare di perderlo a zero.