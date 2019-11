WOLVERHAMPTON TRAORE MALI / Per telecronisti e per il tecnico del Mali, Magassouba, potrebbe rappresentare un vero incubo, anche se a livello tecnico per la nazionale africana si tratta certamente di un valore aggiunto. Il problema, più che altro, riguarda il nome. Adama Traore, nato in Spagna da genitori maliani, ala velocissima cresciuta nella cantera del Barcellona, ha scelto di vestire la maglia della nazionale dei genitori.

Lo conferma 'Bleacher Report', che sottolinea come il giocatore delavrebbe deciso di rispondere sì alla prossima convocazione delle aquile. Il problema, come detto, sarà per il tecnico e i telecronisti, visto che sarà il terzo Adama Traore presente in nazionale. Traore dei Wolves si ritroverà a giocare con altri due giocatori con lo stesso nome e cognome. Gli altri due, un centrocampista di poprietà dele un'ala, entrambi in forza al, sono già passati alla storia perché lo scorso giugno sono andati a segno nella stessa gara, dopo che uno era subentrato all'altro.