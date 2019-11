Pallone d'oro, Eto'o attacca: "I giocatori africani non sono rispettati"

PALLONE D'ORO ETO'O AFRICA / Tra i candidati al Pallone d'oro alle spalle dei più quotati van Dijk, Messi e Cristiano Ronaldo ci sono anche Salah e Mane. Altre due stelle del Liverpool che rappresentano anche la grandissima crescita dell'Africa nel calcio.

Pensiero questo che accomuna anche Samuelche però muove una critica all'intero movimento ai microfoni di 'AFP': "Anche in Africa dominano i media occidentali, questo ha sicuramente un'influenza: le persone preferiscono vedere un gol di Messi. I giocatori africani non sono rispettati e non sempre sono adeguatamente apprezzati. The Best a Messi? Quella è stata un'opportunità per l'Africa di vedere Salah o Mané sul podio e magari vederli vincere. Non sarebbe stato uno scandalo. Perché c'è questo odio tra noi africani? Perché questa gelosia? Se non ci apprezziamo a vicenda, gli altri non lo faranno per noi. È un peccato. Se tutti gli africani avessero votato per gli altri africani, avremmo ottenuto diversi riconoscimenti per il miglior giocatore".