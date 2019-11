VIDEO INTER VIDAL DE PAUL CALCIOMERCATO MILAN / Nuovo appuntamento con le notizie pomeridiane di Calciomercato.it. In primo piano le big, con l'Inter particolarmente attiva e a caccia di rinforzi sia per la linea mediana che per il reparto offensivo.

Le pistesono però piuttosto complicate a causa delle richieste dele dell'. Barcellona che potrebbe invece lasciar partire, che piacciono al. Il club rossonero è vigile anche sulla situazione. Per lainvece il nome caldo è quello di Kaidel

GUARDA IL VIDEO